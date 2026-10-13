Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Atmos Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Atmos Energy-Aktie Anlegern gebracht.
Das Atmos Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Atmos Energy-Aktie bei 175.54 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56.967 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’250.31 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’250.31 USD entspricht einer negativen Performance von 7.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy bezifferte sich zuletzt auf 27.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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