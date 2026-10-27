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|Rentables Atmos Energy-Investment?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Atmos Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Atmos Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Atmos Energy-Papier bei 91.78 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 10.896 Atmos Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers auf 171.29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’866.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86.63 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 28.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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