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|Profitable Atmos Energy-Anlage?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Atmos Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Atmos Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers betrug an diesem Tag 113.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.780 Atmos Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 176.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’546.62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.66 Prozent erhöht.
Atmos Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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