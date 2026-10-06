Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Atmos Energy-Investment gewesen.
Die Atmos Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Atmos Energy-Papier bei 70.74 USD. Bei einem Atmos Energy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.136 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’234.24 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 05.10.2026 auf 158.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123.42 Prozent vermehrt.
Atmos Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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