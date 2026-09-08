Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Atmos Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Atmos Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Atmos Energy-Anteile an diesem Tag 75.39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Atmos Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.326 Atmos Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (167.56 USD), wäre das Investment nun 222.26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 122.26 Prozent.
Der Marktwert von Atmos Energy betrug jüngst 28.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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