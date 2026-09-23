AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen AT&T-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AT&T-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.79 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das AT&T-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.734 AT&T-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 871.83 USD, da sich der Wert eines AT&T-Papiers am 22.09.2026 auf 25.10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12.82 Prozent.
Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 173.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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