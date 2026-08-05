S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AT&T-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AT&T-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.143 AT&T-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 23.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.00 USD wert. Damit wäre die Investition um 67.00 Prozent gestiegen.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch