Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Assurant von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Assurant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Assurant-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 214.45 USD. Bei einem Assurant-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.466 Assurant-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (263.53 USD), wäre das Investment nun 122.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.89 Prozent gesteigert.
Am Markt war Assurant jüngst 13.05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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