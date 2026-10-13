S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Assurant von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 160.18 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.430 Assurant-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Assurant-Papiers auf 268.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’770.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.71 Prozent erhöht.

Assurant war somit zuletzt am Markt 13.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch