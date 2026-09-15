S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Assurant-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 15.09.2021 wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 163.91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Assurant-Aktie investierten, hätten nun 6.101 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 283.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’728.20 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’728.20 USD, was einer positiven Performance von 72.82 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Assurant bezifferte sich zuletzt auf 13.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch