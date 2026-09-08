S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Assurant von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 138.36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Assurant-Aktie investierten, hätten nun 0.723 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (285.74 USD), wäre das Investment nun 206.52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106.52 Prozent gesteigert.

Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 14.09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch