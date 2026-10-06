Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Assurant-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Assurant-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 145.54 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Assurant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.871 Assurant-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1’830.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266.41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 83.05 Prozent vermehrt.
Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 13.16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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