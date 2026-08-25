Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Assurant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.08.2016 wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Assurant-Papier bei 87.64 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.410 Assurant-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 287.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’284.00 USD wert. Mit einer Performance von +228.40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 14.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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