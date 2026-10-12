Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: Wäre eine Arthur J Gallagher-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Wer vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Arthur J Gallagher-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 233.44 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hat, hat nun 42.838 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 232.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’968.30 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0.32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Arthur J Gallagher einen Börsenwert von 59.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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