S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr eingebracht

Die Arthur J Gallagher-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 299.18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Arthur J Gallagher-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.334 Arthur J Gallagher-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87.80 USD, da sich der Wert einer Arthur J Gallagher-Aktie am 04.09.2026 auf 262.69 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12.20 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich jüngst auf 67.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch