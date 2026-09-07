Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Arthur J Gallagher-Aktien gewesen.
Die Arthur J Gallagher-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 299.18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Arthur J Gallagher-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.334 Arthur J Gallagher-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87.80 USD, da sich der Wert einer Arthur J Gallagher-Aktie am 04.09.2026 auf 262.69 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12.20 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Arthur J Gallagher belief sich jüngst auf 67.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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