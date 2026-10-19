S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor 5 Jahren verdient

Am 19.10.2021 wurde die Arthur J Gallagher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 161.97 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.617 Arthur J Gallagher-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.36 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Papiers am 16.10.2026 auf 254.88 USD belief. Damit wäre die Investition um 57.36 Prozent gestiegen.

Arthur J Gallagher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch