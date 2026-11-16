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|Lohnende Arthur J Gallagher-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Arthur J Gallagher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2021 wurde das Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Arthur J Gallagher-Anteile betrug an diesem Tag 166.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.996 Anteile im Depot. Die gehaltenen Arthur J Gallagher-Aktien wären am 13.11.2026 1’696.59 USD wert, da der Schlussstand 282.94 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 69.66 Prozent vermehrt.
Arthur J Gallagher erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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