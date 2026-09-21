S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2021 wurden Arthur J Gallagher-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 148.50 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.340 Arthur J Gallagher-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 239.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’126.60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.27 Prozent angezogen.

Arthur J Gallagher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch