Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’939 1.1%  SPI 19’740 1.2%  Dow 51’812 0.3%  DAX 25’529 0.9%  Euro 0.9433 -0.1%  EStoxx50 6’299 1.0%  Gold 4’336 -1.0%  Bitcoin 70’266 5.2%  Dollar 0.8226 0.0%  Öl 100.5 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Arthur J Gallagher-Anlage 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Arthur J Gallagher-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Arthur J. Gallagher
195.76 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2021 wurden Arthur J Gallagher-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 148.50 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.340 Arthur J Gallagher-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 239.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’126.60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.27 Prozent angezogen.

Arthur J Gallagher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten