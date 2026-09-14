S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 231.45 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.321 Arthur J Gallagher-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 1’038.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240.32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.83 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Arthur J Gallagher eine Marktkapitalisierung von 61.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch