S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers betrug an diesem Tag 49.41 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Arthur J Gallagher-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 202.388 Arthur J Gallagher-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54’150.98 USD, da sich der Wert eines Arthur J Gallagher-Papiers am 28.08.2026 auf 267.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +441.51 Prozent.

Arthur J Gallagher war somit zuletzt am Markt 68.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch