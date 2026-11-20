Vor 3 Jahren wurde die Archer Daniels Midland-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Archer Daniels Midland-Papiers betrug an diesem Tag 73.61 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 1.359 Anteile im Depot. Die gehaltenen Archer Daniels Midland-Anteile wären am 19.11.2026 91.20 USD wert, da der Schlussstand 67.13 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.80 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Archer Daniels Midland zuletzt 32.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch