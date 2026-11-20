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|Lohnendes Archer Daniels Midland-Investment?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Archer Daniels Midland von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Archer Daniels Midland eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Archer Daniels Midland-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Archer Daniels Midland-Papiers betrug an diesem Tag 73.61 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 1.359 Anteile im Depot. Die gehaltenen Archer Daniels Midland-Anteile wären am 19.11.2026 91.20 USD wert, da der Schlussstand 67.13 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.80 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Archer Daniels Midland zuletzt 32.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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