S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Archer Daniels Midland-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Archer Daniels Midland-Papier bei 44.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22.691 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 80.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’818.70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81.87 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Archer Daniels Midland belief sich zuletzt auf 38.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch