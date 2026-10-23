S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Archer Daniels Midland-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Archer Daniels Midland-Papier bei 72.40 USD. Bei einem Archer Daniels Midland-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138.122 Archer Daniels Midland-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’027.62 USD, da sich der Wert eines Archer Daniels Midland-Anteils am 22.10.2026 auf 79.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Archer Daniels Midland belief sich jüngst auf 38.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch