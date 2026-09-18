S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Archer Daniels Midland-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60.83 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 1.644 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 88.09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 144.81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.81 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Archer Daniels Midland eine Börsenbewertung in Höhe von 40.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch