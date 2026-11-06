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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Archer Daniels Midland-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Archer Daniels Midland-Aktie letztlich bei 46.92 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21.313 Archer Daniels Midland-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’501.92 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 05.11.2026 auf 70.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.19 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Archer Daniels Midland belief sich zuletzt auf 33.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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