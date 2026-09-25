S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Archer Daniels Midland-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Archer Daniels Midland-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.30 USD. Bei einem Archer Daniels Midland-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.937 Archer Daniels Midland-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 81.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’059.25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.92 Prozent angezogen.

Der Archer Daniels Midland-Wert an der Börse wurde auf 39.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch