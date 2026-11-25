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|Lukrativer AO Smith-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AO Smith von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AO Smith gewesen.
Die AO Smith-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AO Smith-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.316 AO Smith-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.76 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 24.11.2026 auf 65.95 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 13.24 Prozent.
Am Markt war AO Smith jüngst 8.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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