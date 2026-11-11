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|Lukratives AO Smith-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AO Smith-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in AO Smith eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.807 AO Smith-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (64.36 USD), wäre das Investment nun 1’339.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.92 Prozent erhöht.
Am Markt war AO Smith jüngst 8.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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