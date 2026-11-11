S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AO Smith-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.807 AO Smith-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (64.36 USD), wäre das Investment nun 1’339.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.92 Prozent erhöht.

Am Markt war AO Smith jüngst 8.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch