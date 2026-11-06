S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Analog Devices-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Analog Devices-Papier bei 184.18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 0.543 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196.01 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Papiers am 05.11.2026 auf 361.01 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 196.01 USD entspricht einer Performance von +96.01 Prozent.

Analog Devices wurde am Markt mit 196.30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch