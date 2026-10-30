S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Analog Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Analog Devices-Aktie bei 155.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.152 Analog Devices-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 27’795.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 433.28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 177.96 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 209.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch