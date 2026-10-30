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|Lohnendes Analog Devices-Investment?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Analog Devices eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Analog Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Analog Devices-Aktie bei 155.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.152 Analog Devices-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 27’795.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 433.28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 177.96 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 209.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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