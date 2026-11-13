S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Analog Devices-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65.32 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.309 Analog Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 6’265.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 409.29 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 526.59 Prozent.

Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 198.15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch