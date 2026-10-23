S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Analog Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Analog Devices-Aktie an diesem Tag bei 243.29 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.110 Analog Devices-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Analog Devices-Papiers auf 385.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’585.60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.56 Prozent angezogen.

Alle Analog Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch