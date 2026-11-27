Heute vor 3 Jahren wurden Trades Analog Devices-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 183.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.544 Analog Devices-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 333.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81.26 Prozent.

Analog Devices wurde am Markt mit 160.34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch