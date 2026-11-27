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|Lukratives Analog Devices-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Analog Devices-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Analog Devices-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 183.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.544 Analog Devices-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 333.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81.26 Prozent.
Analog Devices wurde am Markt mit 160.34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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