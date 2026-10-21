Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amphenol gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amphenol-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19.87 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amphenol-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.032 Amphenol-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 399.14 USD, da sich der Wert einer Amphenol-Aktie am 20.10.2026 auf 79.32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 299.14 Prozent.
Amphenol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 198.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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