Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amphenol-Aktie gebracht.
Am 14.10.2023 wurde die Amphenol-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20.48 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 488.400 Amphenol-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 85.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41’948.72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 319.49 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Amphenol bezifferte sich zuletzt auf 210.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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