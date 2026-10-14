Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’222 0.7%  SPI 20’061 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’172 -0.5%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’137 -0.9%  Gold 4’151 1.1%  Bitcoin 67’300 -0.9%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Richemont-Aktie
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Suche...
ETF Sparplan

Amphenol Aktie 647943 / US0320951017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Amphenol-Anlage? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amphenol-Aktie gebracht.

Amphenol
67.49 CHF -4.04%
Kaufen Verkaufen

Am 14.10.2023 wurde die Amphenol-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20.48 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 488.400 Amphenol-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 85.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41’948.72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 319.49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Amphenol bezifferte sich zuletzt auf 210.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amphenol Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten