Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Amphenol eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Amphenol-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Amphenol-Anteile an diesem Tag bei 8.12 USD. Bei einem Amphenol-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.323 Amphenol-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 1’039.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84.34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 939.31 Prozent vermehrt.
Amphenol war somit zuletzt am Markt 208.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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