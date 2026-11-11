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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Amphenol-Investment verdienen können.
Das Amphenol-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.65 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Amphenol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.618 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 369.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 269.24 Prozent erhöht.
Amphenol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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