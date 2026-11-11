S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Amphenol-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.65 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Amphenol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.618 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 369.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 269.24 Prozent erhöht.

Amphenol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch