Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amphenol-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amphenol-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.448 Amphenol-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 158.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’199.42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 319.94 Prozent gleich.
Amphenol war somit zuletzt am Markt 191.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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