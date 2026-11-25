Das Amphenol-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8.58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1’164.992 Amphenol-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 85’591.96 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 24.11.2026 auf 73.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 755.92 Prozent.

Amphenol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 191.18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch