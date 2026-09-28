S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ametek-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Ametek-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ametek-Aktie an diesem Tag 148.82 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 67.195 Ametek-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 16’848.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 250.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 57.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch