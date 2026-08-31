Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ametek von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ametek-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Ametek-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 159.51 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ametek-Aktie investiert hat, hat nun 6.269 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ametek-Papiers auf 236.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’481.10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48.11 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 54.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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