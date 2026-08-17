S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ametek von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Ametek-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 206.697 Ametek-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52’664.32 USD, da sich der Wert eines Ametek-Anteils am 14.08.2026 auf 254.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 426.64 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Ametek eine Marktkapitalisierung von 58.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch