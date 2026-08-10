S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Ametek-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ametek-Papier bei 136.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.310 Ametek-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 253.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’854.24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85.42 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Ametek betrug jüngst 58.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch