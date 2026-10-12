S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 10 Jahren eingebracht

Die Ametek-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46.24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.626 Ametek-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 248.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’375.87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 437.59 Prozent angezogen.

Ametek wurde am Markt mit 56.83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch