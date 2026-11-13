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|Lohnende Ameriprise Financial-Investition?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameriprise Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ameriprise Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 308.53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.324 Ameriprise Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166.43 USD, da sich der Wert einer Ameriprise Financial-Aktie am 12.11.2026 auf 513.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.43 Prozent gesteigert.
Am Markt war Ameriprise Financial jüngst 45.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ameriprise Financial Inc
Analysen zu Ameriprise Financial Inc
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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