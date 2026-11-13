S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameriprise Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ameriprise Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 308.53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.324 Ameriprise Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166.43 USD, da sich der Wert einer Ameriprise Financial-Aktie am 12.11.2026 auf 513.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.43 Prozent gesteigert.

Am Markt war Ameriprise Financial jüngst 45.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch