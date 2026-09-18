S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 269.55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.710 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 545.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’024.49 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’024.49 USD entspricht einer Performance von +102.45 Prozent.

Ameriprise Financial war somit zuletzt am Markt 47.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch