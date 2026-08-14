Ameriprise Financial Aktie 2261863 / US03076C1062
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ameriprise Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ameriprise Financial-Aktie bei 344.07 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29.064 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 570.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’586.16 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65.86 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 50.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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