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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Ameriprise Financial-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ameriprise Financial-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 97.57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1.025 Ameriprise Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 496.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 509.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 409.20 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 43.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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