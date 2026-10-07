S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Water Works von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.10.2025 wurden American Water Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Water Works-Aktie an diesem Tag 142.51 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.017 American Water Works-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898.46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works bezifferte sich zuletzt auf 25.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch