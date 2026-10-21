American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Water Works-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die American Water Works-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Water Works-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 173.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Water Works-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.576 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 135.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.24 USD wert. Damit wäre die Investition 21.76 Prozent weniger wert.
Alle American Water Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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